Матери Клыха и Агеева просят Путина и Порошенко освободить их детей

Матери украинца Станислава Клыха и россиянина Виктора Агеева обратились к президентам Путину и Порошенко с просьбой помиловать и освободить их сыновей. Видеообращение Тамары Клых и Светланы Агеевой, встреча которых состоялась в Киеве, опубликовала вечером 27 июля российская «Новая газета».

Матери Агеева и Клыха также призвали президентов России и Украины прекратить войну.

Российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии, а как только он пересек украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с группировкой «ЛНР». В Министерстве обороны России утверждают, что Агеев не является контрактником, а только прошел срочную службу и был демобилизован в мае 2016 года. Власти Украины обвиняют Агеева в терроризме.

Гражданин Украины Станислав Клых был задержан на территории России 2014 по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае 2016 его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его семья и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Правозащитный центр «Мемориал» признал Станислава Клыха политзаключенным.