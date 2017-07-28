Аксенов поддержал Поклонскую в ее борьбе против фильма «Матильда»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает депутата Госдумы России Наталью Поклонскую в ее борьбе против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом он сказал накануне, 27 июля, в программе «Серьезный разговор» на канале «Крым 24».

«Она моя коллега, мой товарищ, соратник. Мы вместе прошли очень тяжелый путь, она честный человек, и она на самом деле бьется и выступает за конкретные идеологические мотивы. Она честно отстаивает ту точку зрения, в которую она верит. Если личные убеждения человека подсказывают ему занимать такую позицию, я Наталью Владимировну в этом поддерживаю», – отметил Аксенов.

При этом он сказал, что свою оценку киноленте даст после ее просмотра.

Также Аксенов раскритиковал выбор на роль императора Николая II немецкого актера Ларса Айдингера.

«Я согласен, что должен быть известный, кто-то из наших, российских, актеров, режиссеров – Михалков Никита Сергеевич – ну, то есть те люди, которые могут ассоциироваться с ролью царя, которые уже выступали в таких ролях, тех, которых воспринимает наш зритель. Ну какой смысл, не могу понять, хоть убейте, для чего это было – привозить актера из Германии на эту роль? Ну вот просто не понимаю!» – сказал он.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».