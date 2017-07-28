Группу россиян, среди которых был депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Павел Шперов, пограничники в аэропорту Кишинева не пустили в Молдову. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Молдовы сообщают, что поводом для отказа послужил тот факт, что они не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы. По данным пограничников, россияне не указали цель визита. В ведомстве уточнили, что их «не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдову».

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Фейсбуке сообщил, что передал поручение посольству России в Молдове «оперативно подключиться к разрешению этой возмутительной ситуации и защитить законные права российских граждан».

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов российской Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».