Жители семи регионов Крыма остались без света из-за непогоды

В пятницу, 28 июля, в семи регионах аннексированного Крыма сильный ветер и дождь оставили без электричества ряд населенных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия «Крымэнерго».

По данным энергетиков, населенные пункты лишились электричества ночью из-за аварий, вызванных непогодой. В частности, без света остались ряд населенных пунктов в Бахчисарайском, Сакском, Симферопольском, Раздольненском, Красногвардейском и Советском районах Крыма, а также частично Ялта.

Как сообщается, по состоянию на 8.00 удалось устранить последствия аварии в Ялте и в нескольких населенных пунктах Бахчисарайского, Симферопольского и Раздольненского районов.

Из-за ливня в начале июня в Симферополе оказалась затопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе города.