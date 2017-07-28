В Симферополе проходит внеочередная сессия крымского парламента

В пятницу, 28 июля, в 9:00 в Симферополе началась внеочередная сессия подконтрольного Кремлю Государственного совета Крыма первого созыва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На повестке дня в парламенте: отчуждение недвижимого имущества из собственности Крыма и вопросы управления этой собственностью.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».