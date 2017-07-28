Министр юстиции США заявляет, что не уйдет в отставку, несмотря на критику Трампа

Министр юстиции США Джефф Сешнз заявляет, что не уйдет с поста, несмотря на резкую критику президента США Дональда Трампа в его адрес из-за расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

В интервью агентству AP 27 июля Сешнз отметил, что будет оставаться на должности столько, сколько президент США «сочтет это приемлемым».

«Если он хочет сделать замену, он имеет на это право, – сказал министр юстиции. – С большой уверенностью я верю, что понимаю, что нужно Министерству юстиции и чего хочет президент Трамп. Я разделяю его повестку дня».

В интервью Fox News Сешнз заявил, что критика со стороны Трампа была «оскорбительной», но не побуждает его к отставке.

Трамп в последнее время неоднократно критиковал Сешнза за его решение вскоре после назначения на должность отойти от расследования Министерства юстиции по расследованию по поводу российского влияния, а также из-за того, что он не привлек к ответственности людей, которые стояли за утечкой в СМИ деталей расследования.

Также, при утверждении его на должность, Сешнз не сказал о двух своих встречах с послом России Сергеем Кисляком незадолго до президентских выборов 2016 года. Когда об этом стало известно, Сешнз взял самоотвод от дел, связанных с возможными расследованиями деятельности Дональда Трампа, сославшись на то, что во время кампании был доверенным лицом действующего президента.

В недавнем интервью газете New York Times Трамп заявил, что не назначил бы Сешнза на его должность, если бы знал, что он возьмет самоотвод. Его решение взять самоотвод он назвал «очень несправедливым по отношению к президенту, и это еще мягкое слово».