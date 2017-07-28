Верующие УПЦ КП проводят крестный ход в центре Киева (трансляция)

В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю Дня Крещения Руси-Украины.

Верующие пройдут шествием от Владимирского собора до Владимирской горки. Возглавляет крестный ход глава УПЦ КП Филарет. В колонне участников шествия, по словам корреспондента Радіо Свобода, большое количество людей в камуфляже. Люди несут также множество украинских флагов.

Вокруг участников мероприятия находятся представители полиции, которые следят за соблюдением правопорядка. Акция проходит мирно.

Накануне свое шествие ко Дню Крещения Руси-Украины проводили верующие УПЦ Московского патриархата.