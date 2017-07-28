Россия ввела санкции против дипломатов США

Власти России запретили американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, сообщает российское Министерство иностранных дел.

Кремль потребовал от Белого дома до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России, до 455 человек. В сообщении МИД говорится, что Россия может расширить санкции.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва пока сдержанно реагирует на возможные новые американские санкции против нее.

Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал в поддержку новых санкций против России. Законопроект, поступивший из Палаты представителей, поддержали 98 законодателей, против были двое.

Теперь документ поступает в Белый дом, у президента США Дональда Трампа есть 10 дней, чтобы либо подписать его, либо запретить.

Этот законопроект является первым крупным внешнеполитическим документом, одобренным Конгрессом во время правления Трампа, который во время избирательной кампании и в начале своей каденции заявлял о возможности улучшения отношений с Россией. Действия Трампа в этой плоскости сейчас сдерживает расследование утверждений, что Россия стремилась помочь Трампу на выборах.

Как говорится в законопроекте, санкции направлены на то, чтобы наказать Россию за возможное вмешательство в выборы, за агрессию в Украине и поддержку сирийского правительства в кровавой гражданской войне.

Если Трамп решит воспользоваться правом вето, ожидается, что обе палаты Конгресса США смогут это вето преодолеть.

Путин неоднократно отрицал вмешательство России в американскую избирательную кампанию, а 27 июля заявил, что Москва предпримет меры в ответ на новые санкции, поскольку «невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны».