Посол Украины в Италии: заявления итальянского посла в России о Крыме «неоднозначны и противоречивы»

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал слова посла Италии в России Чезаре Рагальини об аннексированном Крыме «неоднозначными и противоречивыми».

Об этом Перелыгин написал в Фейсбуке, комментируя интервью итальянского посла изданию Corriere Della Sera, в котором, в частности, упоминался аннексированный Крым.

По словам Рагальини, «Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе». Комментируя это заявление, Евгений Перелыгин подчеркнул, что заявления итальянского посла о Крыме находятся вне пределов его компетенции и напомнил, что Крым является не суверенным государством, а частью территории Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».