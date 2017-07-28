ФСБ России сообщает о задержании семи человек по подозрению в подготовке терактов в Петербурге

Федеральная служба безопасности России 28 июля сообщила о задержании семи подозреваемых в подготовке терактов в транспорте и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге.

В ведомстве не назвали имен задержанных, но уточнили, что они являются выходцами из Центральной Азии.

После взрыва в петербургском метро, который в апреле унес жизни 15 человек, правоохранительные органы России сообщили о задержании десяти подозреваемых в подготовке взрыва. Братья Акрам и Аброр Азим, которых следствие считает организаторами теракта, заявили, что до «официального задержания» их пытали в секретной тюрьме ФСБ.

На нескольких станциях метро российского Петербурга сейчас действуют усиленные меры безопасности. Из-за длинной процедуры осмотра у входа в метрополитен образуются длинные очереди.