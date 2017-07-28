В Крыму на суде по «делу Балуха» отключили электричество, заседание продолжается

Заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда по делу украинского активиста Владимира Балуха прервали из-за того, что в здании суда отключили подачу электроэнергии. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, электричество отключилось в тот момент, когда суд приступил к допросу обвиняемого.

Один из адвокатов Балуха, Тарас Омельченко, покинул зал суда, причина его отсутствия неизвестна. Вторая защитница обвиняемого, Ольга Динзе, просила суд перенести заседание, однако суд не посчитал нужным удовлетворить ее просьбу.

Судебное заседание продолжается без участия одного из адвокатов и электричества, сообщили Крым.Реалии присутствующие на суде очевидцы.

В пятницу, 28 июля, весь полуостров остался без электричества из-за аварии, в результате которой перестали работать все ветки энергомоста в Крым.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.