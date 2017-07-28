Весь Крым обесточен из-за аварии на Кубани – Минэнергетики полуострова

Аннексированный Крым «полностью остался без света», заявил 28 июля глава подконтрольного Кремлю Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

По его словам, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России.

«Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае», – сказал Белик.

Он добавил, что сейчас энергетики пытаются восстановить четыре линии энергоснабжения на Крым. Точные сроки возобновления подачи электричества Белик не назвал.

Все четыре ветки энергомоста в аннексированный Крым отключены из-за аварии.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».