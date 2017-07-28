Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь» работают в штатном режиме

Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополя продолжают работать в штатном режиме, несмотря на отключение энергомоста в Крым. Об этом сообщают в пресс-службе «Морской дирекции» и аэропорта.

Аннексированный Крым «полностью остался без света», заявил 28 июля глава подконтрольного Кремлю Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

По его словам, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».