Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр считает, что следующий раунд Кубка Украины по футболу покажет возможности возрожденного на материковой части Украины футбольного клуба «Таврия». Такое мнение Комунар высказал после победы клуба 27 июля в 1\32 розыгрыша Кубка над винницкой «Нивой–В» со счетом 2:1.

«Победа – это очень хорошо и все очень рады победе. В следующем раунде Кубка мы уже сможем встретится с командами посильнее. Естественно о нашей команде будут больше писать и говорить. Этот матч, который был с винницкой «Нивой», привлек большое внимание крымских болельщиков Украины. Мы постараемся дойти в Кубке как можно дальше, чтобы посмотреть, на что мы способны после возрождения», – сказал Комуняр в комментарии Крым.Реалии.

Временно крымский клуб проводит игры на стадионе «Энергия» (Новая Каховка).

Возрожденный футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.