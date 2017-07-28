Более 200 крымчан подали документы в вузы на материковой Украине – министр образования

Заявления на вступление в вузы, расположенные на материковой части Украины, подали более 200 абитуриентов из аннексированного Крыма. Об этом рассказала на брифинге 28 июля министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

«Двести тридцать пять человек подали заявления на вступление, но прием еще идет», – цитирует Лилию Гриневич «Укринформ».

Она добавила, что с временно оккупированных территорий Донбасса заявления на поступление в украинские вузы подали 2100 абитуриентов.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымчанам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).