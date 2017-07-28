Суды и аресты: как оставаться патриотом в Крыму – Радио Крым.Реалии

Как российские боеприпасы изготовленные в Барнауле оказались на чердаке дома в Серебрянке, где проживает украинец Владимир Балух? Что происходит на судебных заседаниях у крымчанина? Какие новости из российских колоний от ранее арестованного украинца Алексея Чирния?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с адвокатом Владимира Балуха Ольгой Динзе, координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник и российским адвокатом Ильей Новиковым.

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