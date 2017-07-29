Более тысячи литров вина конфисковали в магазине Судака

В Судаке сообщают об изъятии большой партии алкоголя: более 1000 литров вина и 221 бутылки шампанского и коньяка были изъяты в магазине на набережной города.

Как сообщает 28 июля пресс-служба министерства промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма, алкоголь изъяли по результатам проверки в сфере состояния рынка алкогольной продукции.

«Установлено, что в магазине, расположенном на набережной города Судака, физическим лицом осуществлялся оборот алкогольной продукции без лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции», – говорится в сообщении.

В отношении физического лица, допустившего нарушение в сфере оборота алкогольной продукции, сотрудниками полиции также возбуждено дело об административном правонарушении по ст.14.1 Кодекса России об административных правонарушениях.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма время от времени требуют усилить работу по выявлению контрафактного алкоголя в торговых точках Крыма, а также запретить продажу в розничной и оптовой торговой сети «Настойку боярышника» и другие подобные спиртосодержащие средства.