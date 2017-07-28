Страны-партнеры Евросоюза продлили санкции в отношении Крыма

Норвегия, Албания, Черногория, Грузия и Украина на год продлили санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерики Могерини.

Евросоюз продлил санкции в конце июня. В Кремле осудили решение Совета Европейского союза.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.