Румыния не пустила самолет с российским премьером Рогозиным

Рейсовый пассажирский самолет авиакомпании S7 с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту, следовавший в Молдову на встречу с президентом Игорем Додоном, Румыния не пропустила в свое воздушное пространство. После разворота самолет был вынужден уйти на запасной аэропорт в Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили, что самолету с Рогозиным не дали разрешения на полет в воздушном пространстве страны. В аэропорту Кишинева, где должен был приземлиться рейс, прошла акция протеста против визита Дмитрия Рогозина, сообщает портал «Press обозрение».

20 июля Молдова выступила против того, чтобы российский вице-премьер прилетел в Кишинев и Тирасполь на самолете Военно-воздушных сил России. Рогозин заявил, что намерен прилететь несмотря на запрет.

27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Их задержали в аэропорту Кишинева и отправили обратно в Россию. Власти Молдовы объяснили запрет тем, что россияне не смогли аргументировать цели визита.