ФСБ России сообщает о задержании семи выходцев из стран Средней Азии по подозрению в планировании нападения в Санкт-Петербурге.

28 июня в ФСБ сообщили, что задержанные хотели совершить нападение на железной дороге и в общественных местах этого второго по величине города России.

В заявлении не указаны имена и гражданство задержанных.

Правозащитники неоднократно сообщали о случаях, когда российские силы безопасности безосновательно задерживали мигрантов из Средней Азии, а также других мусульманских стран и регионов России.

По данным российских властей, в результате взрыва в петербургском метро 3 апреля погибли 15 человек, около 50 были ранены. Следователи заявляют, что взрыв совершил смертник – 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством Акбаржон Джалилов.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Правоохранители арестовали 10 подозреваемых в причастности к взрыву, в частности Аброра Азимова, которого следователи подозревают в организации нападения, и его брата Акрама.