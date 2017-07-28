Роскомнадзор не станет влиять на крымские СМИ по публикациям о Зубкове – попечительский совет

Роскомнадзор отказал Попечительскому совету ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган», который проводит работу «по защите чести и достоинства» крымского бизнесмена Олега Зубкова, в реагировании на репортаж в одном из крымских СМИ. Об этом 28 июля Крым.Реалии сообщила председатель Попечительского совета Галина Ломакина.

«В соответствии со статьей 43 Закона (России – КР) о СМИ гражданин, его законные представители или организация вправе потребовать от редакции опровержение не соответствующих действительности сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Порядок опровержения таких сведений установлен статьями 44-45 Закона о СМИ. Роскомнадзор не уполномочен принимать решение о наличии в материалах СМИ информации, не соответствующей действительности, и не вправе обязать редакцию распространить опровержение», – сказано в ответе Роскомнадзора на обращение Попечительского совета.

Российское ведомство рекомендует общественникам обратиться в суд или Общественную коллегию по жалобам на прессу.

Попечительский совет обратился в Роскомнадзор с жалобой на репортаж «Сказки Зубкова», который вышел в эфире ГТРК «Крым 24» 15 июня.

«Этот репортаж, где собрали все только негативное про Олега Зубкова, явно не отвечает нормам журналистской этики со стороны государственного СМИ и порочит честь и достоинство создателя знаменитых крымских зоологических парков», – считает Ломакина.

Она отметила, что Попечительский совет готов принять дальнейшие меры по рекомендации Роскомнадзора.

Крымский телеканал публично свою позицию не представляет.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.