КНДР произвела запуск ракеты, которая упала в японской экономической зоне

Северная Корея 28 июля провела запуск ракеты. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, она вероятно упала в море в японской экономической зоне.

По словам Абэ, в экстренном порядке будет созван Национальный совет безопасности, а также будут введены меры для обеспечения безопасности японских граждан.

Главный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга назвал инцидент открытым нарушением резолюций ООН.

Ранее в пятницу Министерство обороны США зафиксировало пуск северокорейской баллистической ракеты.