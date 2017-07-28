Активисты в Крыму выступают против эксплуатации диких животных ради фото за деньги

В курортных городах Крыма вновь активизировались фотографы, которые используют птиц, обезьян, змей и других диких животных в коммерческих целях. Общественники полуострова выступают против такого обращения с животными и призывают правоохранительные органы бороться с бизнесом такого рода. Об этом 28 июля корреспонденту Крым.Реалии рассказал крымский журналист Сергей Сардыко.

«Вчера мы рассказали заместителю министра МВД по республике Крым Павлу Каранде о крышевании милицией фотографов-живодеров в Ялте. Иначе, почему мы наблюдаем бездействие? Да, фотографы являются предпринимателями, но администрация Ялты не давала им разрешение на работу на набережной. Надеемся на оперативную реакцию по искоренению этого позорного явления. Нельзя мучить животных и зарабатывать на этом», – указал Сардыко.

При этом владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил, что его парки готовы принимать конфискованных диких животных.

«К сожалению, многие эти животные действительно страдают... Мы приняли к себе несколько таких обезьян, страдающих алкоголизмом. До сих пор в парке львов «Тайган» живет львица Стрекоза, фотографы в Евпатории водили ее на поводке и предлагали туристам сфотографироваться с животным. Кормили хищницу кошачьим кормом и били палкой по голове, чтоб смирная была. От побоев львица ослепла. В парке она прекрасно освоилась и уже не раз приносила здоровое потомство», – сказал Зубков.

Представители российских правоохранительных органов в Крыму пока ситуацию не комментировали.

О тотальной борьбе с фотографами животных в Крыму было заявлено властями еще до аннексии полуострова. После перехода Крыма под контроль России местные власти даже разработали законопроект о защите животного мира, предусматривающий, административную ответственность за различные виды правонарушений при использовании и жестоком обращении с животными со штрафами от тысячи до миллиона рублей. Объявлялись также соответствующие рейды правоохранителей.

По данным министерства экологи и природных ресурсов российского правительства Крыма, на полуострове с мая по август 2015 года у фотографов изъято 38 диких животных, составлено 38 протоколов.