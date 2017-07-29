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Правозащитник: «дело Балуха» имеет явные признаки политического преследования

Владимир Балух

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает суд над крымчанином Владимиром Балухом одним из самых ярких политических процессов над проукраинскими крымчанами на аннексированном полуострове. В эфире Радио Крым.Реалии 28 июля правозащитник указала на признаки политического преследования.

«Меру пресечения Владимиру Балуху продлевали несколько раз, без каких-либо оснований, что говорит об одном: суд хочет не установить истину, а во что бы то ни стало осудить невиновного человека. Один раз судья буквально ходатайствовала сама себе о продлении срока ареста, хотя по закону делать это может только прокурор. Мы имеем дело с самым ярким случаем политической расправой за убеждения над человеком, который не признает аннексию Крыма», – отметила Скрипник.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери.

В суде Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Защита и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.

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