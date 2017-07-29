Сухогруз «Anda» под флагом Того потерпел крушение в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на крымское управление МЧС России.

«По предварительным данным, три человека спасены, судьба шести выясняется», – отметил представитель ведомства.

По его словам, сухогруз перевозил 24 тысяч тонн пшеницы. В 40 км южнее Алупки он опрокинулся.

«К поисковым (операциям – КР) привлечены три морских судна. В готовность к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России», – сообщили в крымском МЧС.

На данный момент в районе ЧП сила ветра составляет 20 метров в секунду, высота волны – до 3 метров.