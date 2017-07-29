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Порошенко наградил орденом украинского пилота, спасшего пассажиров в Стамбуле

Аэропорт имени Кемаля Ататюрка, Стамбул, Турция

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» украинского летчика Александра Акопова, работающего пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба главы украинского государства.

В указе президента сказано, что украинец был отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм.

Впоследствии на сайте Порошенко сообщили, что президент позвонил Александр Акопову и сказал, что «Украина гордится такими сыновьями». Пилот рассказал о подробностях инцидента, в котором проявил свое мастерство.

27 июля Александр Акопов при условиях чрезвычайно сложной погоды (ливень, град) и при отказе части аэронавигационного оборудования спас жизнь 121 пассажира и шести членов экипажа. Украинский пилот безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула «Ататюрк», ориентируясь на данные турецких диспетчеров и фактическое положение самолета, которое видел только через боковое окно воздушного судна (фронтальные окна лайнера были повреждены стихией).

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