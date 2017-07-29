Порошенко наградил орденом украинского пилота, спасшего пассажиров в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» украинского летчика Александра Акопова, работающего пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба главы украинского государства.

В указе президента сказано, что украинец был отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм.

Впоследствии на сайте Порошенко сообщили, что президент позвонил Александр Акопову и сказал, что «Украина гордится такими сыновьями». Пилот рассказал о подробностях инцидента, в котором проявил свое мастерство.

27 июля Александр Акопов при условиях чрезвычайно сложной погоды (ливень, град) и при отказе части аэронавигационного оборудования спас жизнь 121 пассажира и шести членов экипажа. Украинский пилот безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула «Ататюрк», ориентируясь на данные турецких диспетчеров и фактическое положение самолета, которое видел только через боковое окно воздушного судна (фронтальные окна лайнера были повреждены стихией).