Два старых троллейбуса в Севастополе сделали «пожарными»

На маршруты аннексированного Севастополя вышли два «пожарных» троллейбуса старого образца. Их дизайн посвящен российским спасателям и призван напомнить жителям города о правилах пожарной безопасности.

В пресс-службе севастопольского управления МЧС России сообщили, что «пожарные» троллейбусы будут курсировать по разным маршрутам каждый день.

«Такой дизайн на подвижном составе, который ежедневно курсирует по главным улицам нашего города, позволит напомнить всем о правилах пожарной безопасности и номере телефона, который должен знать каждый, если случится пожар», – сказал начальник севастопольского управления МЧС России Сергей Клименко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».