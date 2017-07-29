Дональд Трамп назначил нового главу своей администрации

Президент США Дональд Трамп вечером 28 июля назначил главой президентской администрации министра внутренней безопасности Джона Келли, отправив в отставку Райнса Прибуса.

Президент Трамп не объяснил причин замены на одной из ключевых должностей в системе исполнительной власти, но поблагодарил Прибуса за проделанную работу.

Решение о кадровых изменениях Трамп принял после неудачной попытки республиканского большинства в Конгрессе отменить введенную 44-м президентом США Бараком Обамой реформу системы здравоохранения. Отзыв этого закона был важнейшим приоритетом президента Трампа, и глава его администрации играл важную роль в организации поддержки этой инициативы со стороны законодателей.

Райнс Прибус, который занимал должность председателя Национального комитета Республиканской партии, обеспечил полную поддержку кандидату Трампу в организации его предвыборной кампании, когда руководство Республиканской партии в Конгрессе было скептично настроено относительно этой кандидатуры.

Отставной генерал Джон Келли в прошлом командовал силами международной коалиции в Ираке. Он пользуется уважением в американском политическом истеблишменте.