Запланированное на 29 июля очередное заседание объединения «Крымская солидарность» решили посвятить вопросу единства крымскотатарского народа и способам борьбы с репрессиями, развернутыми властями на аннексированном полуострове. Об этом по дороге на заседание рассказал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«На этой «(Крымской – КР) солидарности мы хотим поговорить, в том числе, о единстве нашего народа. Сегодня нам всем, в определенной степени, нелегко. И те, кто пытаются нас запугать, прибегают к различным способам и методам. И на этой «Солидарности» мы поднимем вопрос о том, что же нам делать и как мы можем противостоять таким репрессиям», – отметил Курбединов.

Он также анонсировал начало «крымского марафона», который планируют объявить на встрече «Крымской солидарности», однако деталей не раскрыл.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».