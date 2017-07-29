Ким Чен Ын утверждает, что ракеты КНДР могут достичь континентальной части США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 29 июля заявил, что вся континентальная часть США теперь находится в пределах досягаемости межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Заявление Ким Чен Ына, переданное государственным информационным агентством Северной Кореи, обнародовали на следующий день после того, как Пхеньян провел второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Ракета, по утверждениям чиновников КНДР, пролетела дальше, чем во время первого такого запуска. Эксперты отмечают, что это оружие потенциально может достичь Лос-Анджелеса на западном побережье США или Чикаго на северо-востоке страны.

Президент США Дональд Трамп назвал запуск «неразумным и опасным» и предупредил Пхеньян об адекватном ответе. «Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность американской родины и защитить наших союзников в регионе», – сказал Трамп.