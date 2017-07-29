В Севастополе хотят учиться писать законы у тверских депутатов

В аннексированном Севастополе 28 июля подписали соглашение о сотрудничестве между подконтрольным Кремлю севастопольским парламентом и заксобранием Тверской области соседней России. Документ подписали во время визита в Севастополь тверских депутатов во главе с вице-спикером местного парламента Юрием Цебергановым.

Основные цели соглашения – «совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов, модернизация информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов», сообщает пресс-служба российского парламента Севастополя.

«Для нас, законодателей, интересны парламентские связи, поскольку Тверская область с наработанным опытом законотворческой деятельности может очень многим поделиться с... Севастополем», – сказала подконтрольная Кремлю председатель российского парламента Севастполя Екатерина Алтабаева.

Юрий Цеберганов, в свою очередь, пообещал «объединение усилий региональных парламентов по подготовке законодательных инициатив в Федеральное Собрание Российской Федерации».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».