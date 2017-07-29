Крымский татарин стал чемпионом Европы – Musafir vaqtı

29 июля в эфире программы «Musafir vaqtı» говорят о триумфе крымского татарина на чемпионате Европы. После победы на Международном турнире «Гран-при Испании» чемпион Европы по греко-римской борьбе Февзи Мамутов вернулся в Киев. В аэропорту «Борисполь» его встречали родственники, друзья и крымскотатарские активисты. Об этом подробнее в новом выпуске «Musafir vaqtı». Гость – Февзи Мамутов.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.