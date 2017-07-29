Украинцы не пострадали при пожаре в турецком отеле – консул

Граждане Украины не пострадали при пожаре, который произошел утром 29 июля в одном из отелей в турецком городе Кемер. Об этом сообщили украинские дипломаты.

Ранее Twitter-аккаунт консульской службы МИД «Украинцам в мире» отметил, что консул «уточняет информацию о пострадавших во время пожара в гостинице в Турции».

В субботу 29 июля около 8:00 по киевскому времени (совпадает со временем Турции) вспыхнул пожар на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, в здании произошло сильное задымление.

Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших 10 граждан Турции и четыре российский туриста, которые отравились продуктами горения.