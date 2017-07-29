Гамбургский нападавший был известен как исламист – власти Германии

Немецкие власти подтвердили предыдущие сообщения о том, что 26-летний мигрант, который 28 июля в супермаркете в Гамбурге убил ножом одного человека и ранил еще шестерых, был известен немецким силам безопасности как исламист.

«Он был известен как исламист», – заявил 29 июля руководитель полиции Гамбурга Энди Гроте.

Власти все еще не знают наверняка, что именно заставило мужчину совершить нападение, но есть указания на религиозную мотивацию, а также «психологические причины».

По сообщениям медиков, жизни раненых при нападении пока ничего не угрожает.