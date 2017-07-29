Силы спецопераций ВСУ отмечают первую годовщину

В учебном центре Сил специальных операций Вооруженных сил Украины 29 июля состоялись торжественные мероприятия в честь годовщины этого военного ведомства. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в мероприятиях приняли участие руководство украинского военного ведомства, личный состав, иностранные инструкторы НАТО, с чьей помощью происходит подготовка украинских инструкторов.

Министр обороны Украины генерал армии Украины поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником и вручил государственные награды и знаки отличия, а также именное огнестрельное оружие лучшим военнослужащим, говорится в сообщении.

В рамках торжеств состоялся показ образцов техники и вооружения, которыми оснащены силы спецопераций.

26 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Дне Сил специальных операций Вооруженных сил Украины».