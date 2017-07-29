Украинские артиллеристы провели стрельбы в граничащей с Крымом Херсонской области

Артиллерийские подразделения оперативно-тактической группировки «Юг» украинских Вооруженных сил в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, 29 июля приняли участие в контрольно-проверочных занятиях.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, артиллеристы в условиях, максимально приближенных к боевым, выполняли индивидуальные и групповые нормативы, осуществляли геодезическую привязку и подготовку подразделения к ведению стрельбы с закрытых огневых позиций.

«Получив установки по целям, осуществили поражения условного противника. Быстрое покидание огневых позиций обеспечило живучесть подразделения», – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что по завершению контрольно-проверочных занятий руководитель «отметил положительные стороны и определил лучший расчет», а также обратил внимание на необходимость обеспечения постоянной готовности подразделений артиллерии к выполнению задач.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».