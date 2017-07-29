Госсекретарь США: новые санкции подтвердили волю добиться от России улучшения отношений

Почти единогласные голосования за законопроекты о новых санкциях в отношении России в обеих палатах Конгресса США свидетельствуют о решительной воле американского народа добиться от России шагов к улучшению отношений с Соединенными Штатами Америки, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, он надеется на такое сотрудничество с Россией, при котором санкции стали бы ненужными.

Поздно вечером в пятницу по американскому времени, в Белом доме объявили, что президент США решил подписать закон, который, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении России из-за ее вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, которое подтвердили ранее в общем заявлении все спецслужбы США, и которое Москва продолжает отрицать.

Накануне заявления Белого дома, Россия объявила в пятницу свои новые санкции против США в ответ на одобрение санкционного закона в Конгрессе. Речь идет о прекращении доступа американцев к части их дипломатической собственности в России – складу и даче под Москвой, – а также о резком принудительном сокращении численности дипломатических представителей США в России.

При этом главные российские дипломаты заявили, что и дальше готовы нормализовать двусторонние отношения с США и сотрудничать по важнейшим международным вопросам, но только на основе «взаимного уважения и соблюдения равновесия интересов».

Предыдущими днями законопроект о санкциях был одобрен в США в Сенате 98 голосами против 2, а перед тем в Палате представителей 419 голосами против 3. Это давало знать, что в Конгрессе более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето Трампа, если бы он к нему решил прибегнуть. Президент США ранее резко критиковал этот законопроект, но в конце заявил о согласии с ним после внесения некоторых изменений. В Белом доме эти изменения назвали «критически важными», но не уточнили, чего именно они касались.

По сообщениям, было, в частности, смягченно требование первоначальной версии, которая должна запретить компаниям из США участвовать в нефтегазовых проектах в любой точке мира, если в них также участвуют российские энергетические компании.

Но в документе остался главный пункт, против которого возражал Трамп, – что президент может потерять право сокращать или отменять такие санкции самостоятельно, без согласия Конгресса, и может для этого осуществлять процедуры в Конгрессе, подавая доклад о необходимости сокращать или отменять санкции, чтобы получить согласие на это.

Также к документу, в котором говорилось о санкциях в отношении России и Ирана, добавили и санкции в отношении Северной Кореи, что соответствовало стремлениям Белого дома.

Россия протестовала против предыдущих санкций Вашингтона с конца прошлого года, по которым из США были высланы 35 российских дипломатов и россиянам закрыли доступ к двум дипломатических объектам, официально домов отдыха – что, по сообщениям, могли быть местом работы российских спецслужб во время вмешательства в избирательную кампанию 2016 года.