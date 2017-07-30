С 31 июля в Севастополе заработают камеры регистрации превышения скорости – СМИ

В Севастополе начал работу Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, информирует 29 июля местное издание «Форпост».

Данные с камер фото- и видеофиксации, установленных на дорогах города, будут поступать на серверы Центра. Отмечается, что камеры начнут регистрировать нарушения на дорогах Севастополя с 31 июля. Полностью их подключение завершат к 20 августа.

По сообщению издания, теперь севастопольским водителям, превысившим скорость, могут приходить по почте уведомления о штрафах.

«Инвестор проекта, построивший систему комплексной безопасности дорожного движения в нашем городе – компания «Безопасные дороги Севастополя». На проект потратили 896 миллионов рублей. На эти деньги были куплены и автомобили, в которых вмонтировано оборудование для мобильной фотофиксации нарушений на дорогах – комплекс «ПаркРайт». Три такие машины будут обслуживать центр города», – сообщает издание.

Подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников, побывавший на открытии Центра, отметил, что после установки камер количество нарушений на дорогах снизилось. Других подтверждений этому заявлению нет.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.