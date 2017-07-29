Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

На концерте в честь Дня города в Феодосии выступает Илона Броневицкая, ждут группу «Тотал»

На праздничных мероприятиях в честь Дня Феодосии, 29 июля 2017 года

В аннексированной Феодосии вечером 29 июля проходит концерт в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на сцене уже выступили российская саксафонистка, уроженка Феодосии Вероника Кожухарова и певица Илона Броневицкая.

Согласно обнародованной накануне информации пресс-службы российской администрации Феодосии, также ожидается выступление российской группы «Тотал».

В течение дня в городе проходили культурно-массовые мероприятия, в том числе концерты, выставки, ярмарки, фотосессии.

День города в Феодосии: танцы, песни, Айвазовский (фотогалерея)

День города в Феодосии: танцы, песни, Айвазовский (фотогалерея)

Вечером на привокзальной площади запланирован праздничный салют.

В аннексированной Феодосии 29 июля проходят мероприятия в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

В Феодосии, на родине Ивана Айвзовского, находится Национальная картинная галерея. Она была открыта в 1880 году в доме, где жил художник. Экспозиция галереи насчитывает более 400 работ мариниста.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG