В аннексированной Феодосии вечером 29 июля проходит концерт в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на сцене уже выступили российская саксафонистка, уроженка Феодосии Вероника Кожухарова и певица Илона Броневицкая.

Согласно обнародованной накануне информации пресс-службы российской администрации Феодосии, также ожидается выступление российской группы «Тотал».

В течение дня в городе проходили культурно-массовые мероприятия, в том числе концерты, выставки, ярмарки, фотосессии.

Вечером на привокзальной площади запланирован праздничный салют.

В аннексированной Феодосии 29 июля проходят мероприятия в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

В Феодосии, на родине Ивана Айвзовского, находится Национальная картинная галерея. Она была открыта в 1880 году в доме, где жил художник. Экспозиция галереи насчитывает более 400 работ мариниста.