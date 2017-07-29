Зенитчики из Севастополя поучаствуют в российском армейском конкурсе

Военнослужащие из аннексированного Севастополя в составе боевого расчета зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ с воскресенья 30 июля примут участие в российском армейском конкурсе «Ключи от неба», сообщает пресс-служба Минобороны России в субботу 29 июля.

Как сообщается, в ходе 4-х этапов конкурса военнослужащие будут бороться в вождении крупногабаритных автомобилей МАЗ, совершении маневра (марша) зенитным ракетным дивизионом на ЗРС, заряжании пусковой установки С-300, а также отражении удара условного воздушного противника, в том числе с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Всего от Минобороны России в качестве участников привлечены около 50 военнослужащих различных подразделений зенитных ракетных войск, из их числа 2 девушки, отметили в российском военном ведомстве.

Всего в соревнованиях «Ключи от неба» на полигоне Ашулук в Астраханской области России примут участие более 100 военнослужащих из России и аннексированного Крыма, Казахстана, Беларуси и Китайской Народной Республики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».