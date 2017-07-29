Российский байкер «Хирург» намерен искать новые таланты на «Extreme Крым»

Председатель российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов приехал на фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017», который проходит с 19 июля по 6 августа.

Видео, на котором российский байкер осматривает площадку фестиваля, обнародовал в Фейсбуке 29 июля «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Залдостанов отметил, что может «присматриваться» к выступавшим на фестивале спортсменам, поскольку в шоу, которые организовывают«Ночные волки» «много спортивных активностей».

«Я сразу посмотрю, может быть, кого-то… Мы как бы в команду подбираем, может быть, кстати, кого-то дернем отсюда. В наших программах много экстремального чего-то, много рисков… Для меня это тоже как бы возможность увидеть таланты здесь», – заявил Залдостанов.

Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017» проходит на побережье мыса Тарханкут.

Залдостанов является одним из лидеров прокремлевского движения «Антимайдан». США и Канада внесли его в санкционный список лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма. По данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из бюджета России.