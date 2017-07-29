В Керчи, в честь российского Дня ВМФ, выступила кавер-группа из Симферополя

В Керчи вечером 29 июля, в рамках празднования российского Дня ВМФ на городской набережной выступила кавер-группа из Симферополя.

Как сообщают местные СМИ, в течение субботы на набережной были запланированы по случаю российского праздника ярмарки и концертные программы.

Тем не менее, керчане жаловались в соцсетях, что в центре города мероприятий было мало, и что местные власти поработали над программой праздника недостаточно.

В 21.00 для керчан и гостей города начала выступать кавер-группа «Шнапс-Band» из Симферополя. Зрители публикуют фото и видео с концерта в социальных сетях.

На воскресенье 30 июля в Керчи запланированы торжественные мероприятия, в том числе поднятие флага России и возложение венка в акватории набережной.

День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.