Пакистан: бывший премьер назначил преемником своего брата

В Пакистане бывший премьер-министр страны Наваз Шариф, вынужденный уйти в отставку, назначил своим преемником собственного брата Шахбаза Шарифа, сообщает 29 июля Радiо Свобода.

Кроме того, сообщил он в телевизионном обращении к членам своей партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», ныне властной в стране, временным премьером должен стать прежний министр нефти и природных ресурсов Шагид Хакан Аббаси.

Причиной является то, что Шахбаз Шариф нуждается во времени, чтобы освободить свою нынешнюю должность председателя правительства пакистанского штата Пенджаб и избраться в парламент Пакистана на довыборах – в Пакистане премьер-министром может быть только депутат парламента.

Таким образом, 58-летний Шагид Хакан Аббаси, известный как преданный сторонник Наваза Шарифа, будет руководить правительством в течение, по крайней мере, 45 дней или даже несколько больше. Парламент, в котором правящая партия имеет большинство, как ожидается, без проблем утвердит это назначение, но еще не известно, когда должно состояться голосование.

65-летний Шахбаз Шариф, который занимает должность главного министра штата Пенджаб с 2008 года, а перед тем уже возглавлял правительство штата в конце 1990-х годов, имеет репутацию компетентного администратора. До сих пор его не тронули коррупционные обвинения вокруг старшего брата и его семьи.

67-летний Наваз Шариф подал в отставку с поста главы правительства в пятницу сразу после того, как решение отстранить его от этой должности принял Верховный суд Пакистана единогласно – решение поддержали все пять судей. Согласно этому решению, он не будет иметь права занимать государственные должности в течение 10 лет. Причиной стала причастность Наваза Шарифа к обвинениям в коррупции в связи с разоблачением так называемых «панамских документов» юридической компании «Моссак Фонсека» из Панамы 2016 года, которое вызвало скандалы во всем мире.

Суд принял свое решение сразу после того, как специальная следственная группа объявила, что семья Наваза Шарифа, а именно трое из четырех его сыновей, не отчиталась за значительные богатства, которыми она владеет в оффшорных компаниях – данных об этих активах нет в его семейной имущественной декларации.

Наваз Шариф отрицает любую свою вину.

Ранее он уже дважды был премьер-министром Пакистана, в начале и в конце 1990-х годов. В первый раз его принудило к отставке давление военных, второй раз его власть сбросил военный переворот.

С самого создания пакистанского государства 1947 году ни один премьер-министр еще не завершил полного срока в должности.