В аннексированном Крыму отмечают российский День Военно-морского флота

В аннексированном Крыму 30 июля отмечают День Военно-морского флота соседней России.

Военный парад запланирован в Севастополе. По анонсу Миноброны России, в нем примут участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 самолетов и вертолетов.

Российские боевые корабли выстроены в парадном строю в Севастопольской бухте, в том числе ветеран российского флота – ракетный крейсер «Москва» и новый сторожевой корабль «Адмирал Григорович», недавно прибывший в Севастополь.

Торжественные мероприятия обещают и в Керчи ‒ поднятие флага России и возложение венка в акватории набережной.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».