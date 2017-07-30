Президент США обвинил Китай в бездействии в отношении Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в «полном бездействии» в усилении давления на Северную Корею, чего добивается Вашингтон из-за новых ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

«Мы этого так не оставим», – добавил он в ряде твитов вечером в субботу.

Трамп также раскритиковал предшественников в руководстве США, которые, по его словам, позволили Китаю заработать сотни миллиардов долларов на торговле с США. По его словам, он «очень разочарован Китаем», который теперь «не делает ничего для нас, только говорит». Трамп считает, что «Китай мог бы легко решить» проблему с Северной Кореей.

Ранее в субботу Министерство иностранных дел Китая, реагируя на сообщение об очередном и успешном запуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, заявил, что выступает против таких запусков Пхеньяна, потому что они противоречат резолюциям Совета безопасности ООН и «общим желаниям международного сообщества». Но при этом, подчеркнули в Пекине, «Китай надеется, что все стороны будут действовать рассудительно, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности и совместно защитить региональный мир и безопасность».

США и другие западные страны добиваются дальнейшего усиления санкций против Северной Кореи из-за ее ракетных и ядерных испытаний. Но Китай, а также Россия постоянно выступают против, заявляя, что Запад должен добиться своего от Пхеньяна путем переговоров и взаимных уступок.