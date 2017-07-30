Директор российской рок-группы «Воскресение» Владимир Сапунов заявил, что не удивлен внесению в базу данных украинского сайта «Миротворец» участников коллектива.

«То, что нас занесли, я думаю, даже поздновато. Думаю, нас уже должны были расстрелять», – сказал Сапунов «РИА Новости».

Участники российской рок-группы «Воскресение» Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов 28 июля внесены в базу данных сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».