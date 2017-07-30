Опрос: 90 процентов россиян узнают новости из телевизионных эфиров

В целом 90 процентов россиян смотрят новостные передачи, из них большая часть узнает новости из эфиров трех телевизионных каналов: «Первого канала» (72 процента), «России-1» (46 процентов) и «НТВ» (40 процентов). Об этом свидетельствует опрос российского «Левада-центра».

«Самыми неактивными получателями теленовостей являются респонденты в возрасте от 18 до 24, среди которых каждый четвертый не смотрит новостные передачи. У жителей Москвы источники получения новостей разнообразнее – они чаще обращаются к «Москва 24», «ТВЦ», «РБК» и так далее», – отмечают статистики.

Как отмечают в Центре, интернет-пользование существенно не дифференцирует «рейтинг» новостных источников, который как для пользователей, так и для тех, кто интернетом не пользуется, практически идентичен.