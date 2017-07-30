В Австралии сообщили о предотвращении теракта

Полиция Австралии сорвала «террористический акт», который имел целью подорвать авиалайнер, сообщил премьер-министр страны Малколм Тернбулл.

По его словам, в городе Сиднее и окрестностях вечером в субботу провели ряд обысков, задержали четыре человека. Большая совместная контртеррористическая операция нескольких силовых структур продолжается, добавил он.

Также, сказал премьер, во всех аэропортах страны ввели усиленные меры безопасности.

План покушения, сказал Тернбулл, был довольно сложный и превышал возможности нападающего-одиночки.

Комиссар Федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин, со своей стороны, сообщил, что еще не ясно, где именно и когда именно планировали совершить нападение.

По его словам, в последние дни правоохранители получили информацию, что неизвестные в Сиднее планирует теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Сейчас идет расследование информации о том, что потенциальной целью нападения мог быть самолет, добавил он.

По данным полиции, никому из четырех задержанных мужчин еще не объявляли официальных обвинений. Их имен тоже не приводили.