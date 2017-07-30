Россия: главный парад в День военно-морского флота проходит в Санкт-Петербурге

В России отмечают День военно-морского флота. Главный парад проводится в Санкт-Петербурге, где присутствует президент России Владимир Путин. В торжествах принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов, свыше 5 тысяч моряков.

Впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в нем принимают участие моряки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

​Зрители увидели тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», самую большую в мире атомную подводную лодку «Дмитрий Донской», ряд новейших кораблей ВМФ – десантный «Иван Грен», фрегат «Адмирал Макаров», субмарины «Великий Новгород» и «Владикавказ». В празднике участвуют корабли из Китая – эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн».

Парады также проходят в Калининграде, Владивостоке и аннексированном Россией Севастополе.​

Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел в сирийском Тартусе, где расположен пункт материально-технического обеспечения российских кораблей.