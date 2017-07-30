В Грузии начались учения НАТО

В Грузии начались масштабные учения союза НАТО Noble Partner 2017. В них принимают участие 2 тысячи 800 военнослужащих из восьми стран, включая Украину.

Учения проходят на военной базе Вазиани близ Тбилиси, которая ранее была российской, и завершатся 12 августа. На торжественной церемонии на военном аэродроме Вазиани их открыл президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

К учениям привлекают до 500 единиц бронетехники, в том числе американской и немецкой, которую доставили морем.

Это уже третьи такие учения из серии Noble Partner. В этом году их посетит и вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Грузию с двухдневным визитом в понедельник.

По сообщениям, нынешние учения в Грузии являются одной из составляющих значительно более масштабных учений, которые начинаются в странах Восточной Европы и Причерноморья 30 июля с участием целом 50 тысяч военнослужащих.

Союз НАТО, его члены и страны-партнеры в последнее время вынуждены наращивать свою обороноспособность из-за агрессивных действий России.